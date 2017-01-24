



Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ), bazı medyalarda yer alan VMRO-DPMNE’yle koalisyon kurulması için şartlardan biri olan Arnavutçanın resmi dil olması hakkında anlaşmaya varıldığı hakkında çıkan haberlerini yalanladı.

BDİ’den yapılan açıklamada, “Basında yer alan ve resmi olmayan hiçbir bilgi doğru değildir. Liderimiz Ali Ahmeti, anlaşmanın şeffaf olacağını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini açıklamıştı” denildi.

Dün Telma televizyonunun, parti müzakerecilerinden alınan bilgilere dayandırdığı haberde, VMRO-DPMNE ile BDİ’nin Arnavutçanın resmi dil olması için anayasa değişiklikleri yerine diller kanununda değişiklik yapılması konusunda anlaştığı iddia edilmişti.

VMRO-DPMNE’nin hükümeti kurmak için 29 Ocak’a kadar zamanı bulunuyor.