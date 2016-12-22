



Devlet Seçim Komisyonu'nun BESA Hareketi'nin itirazını kabul etmesinin ardından, VMRO-DPMNE bu kararı şikayet etmek üzere kararı İdari Mahkemeye taşıdı. Karar, Gostivar'da bir sandıkta oylamanın iptal edilmesini ve bu sandıkta yeniden oylama işleminin yapılması öngörülüyor.

Gözler şimdi İdari Mahkemenin vereceği karara çevrildi. İdari Mahkeme, itiraz aldıktan sonra 48 saat içerisinde karar vermesi gerekiyor.

VMRO-DPMNE tarafından yapılan açıklamada, DSK'nın bu kararının yasa dışı olduğunu, bu kararla seçim sonuçlarına etki ederek VMRO-DPMNE ve koalisyonunun galibiyetine ve halkın iradesine zarar verilmek istendiği ifade ediliyor.

Bir kaç akşam önce DSK önünde kararı protesto eden VMRO-DPMNE üyelerine hitap eden Nikola Gruevski, olası yeniden oylamaya katılmayacak ve oradan çıkacak sonuçları kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.