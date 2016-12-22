



VMRO-DPMNE, tarafından yapılan yazılı açıklamada Devlet Seçim Komisyonu'nun SDSM ve BESA tarafından sunula şikayetlerinin ardından yakından ve dikkatli bir şekilde takip ettiklerini belirtti.

Açıklamada "VMRO-DPMNE bir kez daha Devlet Seçim Komisyonun baskılara yenik düşmemesi konusunda çağrıda bulunuyor. Ayrıca 455 bin vatandaşın iradesiyle VMRO-DPMNE'nin kazandığı 51 milletvekili sandalyesi tartışılmamalıdır. Yerli ve uluslararası kamuoyu erken seçimlerin adil, hür ve demokratik çerçevede gerçekleştiğini gördü." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Devlet Seçim Komisyonunun tek görevi olduğunu bunun da halkın iradesini ve vatandaşların çoğunluğunun verdiği kararı onaylamak olduğu da vurgulandı.