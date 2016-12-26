Tearce'deki yeniden oylamayla ilgili VMRO-DPMNE tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, Tearce vatandaşlarının seçim sonrası oynanmak istenen oyunu engelledikleri ifade edildi.
VMRO-DPMNE'nin açıklamasında ayrıca, "Bizim için seçimler 11 Aralık tarihinde tamamlandı. Kazanan taraf biziz. Adımlarımızı hükümeti kurma yönünde atmaya devam edeceğiz." İfadeleri kullanıldı.
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