Demokratik Bütünleşme Birliğinin dün yaptığı toplantı neticesinde bugün yayınladığı talepleri listesi, VMRO-DPMNE tarafından tepkiyle karşılandı.

VMRO-DPMNE’den yapılan açıklamada, daha önceden açıklandığı şekilde anayasal düzeni ve üniter devlet yapısı koruma amacıyla Arnavutçanın resmi dil olması ve Özel Yetkili Savcılığın görev süresinin uzatılmasının gündeme dahi gelmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Gelecek dönemde hükümetin kurulmasıyla ilgili görüşmeler, yeni hükümetin veya kim tarafından kurulup kurulmayacağından bağımsız olarak, her ne olursa olsun VMRO-DPMNE ve “Daha İyi Bir Makedonya İçin” koalisyonu olarak Arnavutçanın resmi dil olması ve Özel Yetkili Savcılığın görev süresinin uzatılması hakkında ne görüşmeler yapacak ne de buna izin verecektir” denildi.

VMRO-DPMNE’den yapılan açıklamada, Özel Yetkili Savcılığın bir adalet kurumu değil aksine Makedonya’nın çıkarlarını düşünen siyasilere yönelik bir şantaj enstrümanı haline geldiği vurgulandı.