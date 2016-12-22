



11 Aralık Pazar günü gerçekleşen erken genel seçimlerde çıkan sonuçlara göre Türklerin yaşadığı köylerdeki oy dağılımı belli oldu. Türkler oylarını genellikle VMRO-DPMNE ve koalisyonu ile SDSM ve koalisyonundan yana kullandı. Bu koalisyonlarda Türk partileri de yer alıyor.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Makedonya bölgesindeki Türk köylerindeki oy dağılımına baktığımızda iki büyük koalisyonun dışındaki partilere yok denilebilecek kadar az oy atıldı.

İştip ve Karbintsi Bölgesindeki Bazı Türk Köylerinde Oy Dağılımı

Radanya köyünde kayıtlı seçmen sayısı 406, katılım oranı %65,76. Radanya'da VMRO-DPMNE ve koalisyonu 141, SDSM ve Koalisyonu 103 oy aldı. Kılavuzlu köyünde kayıtlı seçmen sayısı 93, katılım oranı %68,82. Kılavuzlu'da SDSM ve koalisyonu 36, VMRO-DPMNE ve koalisyonu 26 oy aldı. Pırnalı'da kayıtlı seçmen sayısı 153, katılım oranı %65,36. Pırnalı'da SDSM ve koalisyonu 49, VMRO-DPMNE ve koalisyonu 38 oy aldı. Kutsa köyünde kayıtlı seçmen sayısı 132, katılım oranı %71,97. Kutsa'da SDSM ve koalisyonu 61, VMRO-DPMNE ve koalisyonu 32 oy aldı.

Selce köyünde kayıtlı seçmen sayısı 176, katılım oranı %70,22. Selce'de SDSM ve koalisyonu 69, VMRO-DPMNE ve koalisyonu 47 oy aldı. Poçuval köyünde kayıtlı seçmen sayısı 66, katılım oranı %52,53. Poçuval'da SDSM ve koalisyonu 27, VMRO-DPMNE ve koalisyonu 7 oy aldı.

Radoviş Bölgesinde Türk Köylerindeki Oy Dağılımı

Buçim köyünde kayıtlı seçmen sayısı 283, katılım oranı %67,49. Buçim'de VMRO-DPMNE ve koalisyonu 118, SDSM ve Koalisyonu 69 oy aldı. Topolnica köyünde kayıtlı seçmen sayısı 489, katılım oranı %51,74. Topolnica'da VMRO-DPMNE ve koalisyonu 152, SDSM ve koalisyonu 90 oy aldı. Pırnalı köyünde kayıtlı seçmen sayısı 117, katılım oranı %58,12. Pırnalı'da VMRO-DPMNE 36, SDSM ve Koalisyonu 29 oy aldı. Kocaali köyünde kayıtlı seçmen sayısı 372, katılım oranı %66,13. Kocaali'de SDSM ve koalisyonu 145, VMRO-DPMNE ve koalisyonu 91 oy aldı. Alikoç köyünde kayıtlı seçmen sayısı 284, katılım oranı %69,37. Alikoç'ta SDSM ve Koalisyonu 143, VMRO-DPMNE ve koalisyonu 48 oy aldı.

Valandova ve Doyran Bölgelerinde Türk Köylerinde Oy Dağılımı

Çalıklı köyünde kayıtlı seçmen sayısı 357, katılım oranı %84,03. Çalıklı'da VMRO-DPMNE ve koalisyonu 164, SDSM ve koalisyonu 119 oy aldı. Bahçebosu köyünde kayıtlı seçmen sayısı 190, katılım oranı %58,42. Bahçebosu'da SDSM ve koalisyonu 56, VMRO-DPMNE ve koalisyonu 55 oy aldı. Dedeli köyünde kayıtlı seçmen sayısı 229, katılım oranı %66,81. Dedeli'de SDSM ve koalisyonu 80, VMRO-DPMNE ve koalisyonu 62 oy aldı.

Gökçeli köyünde kayıtlı seçmen sayısı 87, katılım oranı %66,67. Gökçeli'de VMRO-DPMNE ve koalisyonu 29, SDSM ve Koalisyonu 27 oy aldı. Kurthamzalı köyünde kayıtlı seçmen sayısı 116, katılım oranı %32,76. Kurthamzalı'da SDSM ve Koalisyonu 18, VMRO-DPMNE ve koalisyonu 10 oy aldı.

Diğer Türk Köylerindeki Oy Dağılımı

Pirlepe bölgesinde bulunan Kanatlar köyünde kayıtlı seçmen sayısı 924, katılım oranı %72,4. Kanatlar'da SDSM ve koalisyonu 363, VMRO-DPMNE ve Koalisyonu 198 oy aldı.

Ustrumca bölgesindeki Yüksek Mahale köyünde kayıtlı seçmen sayısı 208, katılım oranı % 69,61. Yüksek Mahale'de SDSM ve koalisyonu 173, VMRO-DPMNE ve koalisyonu 109 oy aldı.

Üsküp yakınlarındaki Aşağı Koliçan köyünde kayıtlı seçmen sayısı bin 347, katılım oranı %66,52. Aşağı koliçan'da SDSM ve koalisyonu 418, VMRO-DPMNE ve koalisyonu 346, PDŞ 93 ve BDİ 19 oy aldı.