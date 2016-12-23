Pazar günü 2011 numaralı sandıkta seçimlerin tekrarlanacağı Tearce, seçimin galibini belirleyecek.
İdare Mahkemesinin SDSM’nin itirazını kabul etmesi, Devlet Seçim Komisyonunun da sonuçlara etki edecek olmasından dolayı söz konusu sandıkta seçimleri tekrar etme kararının ardından Pazar günü yapılacak olan seçimlerin sonuçları bekleniyor.
Devlet Seçim Komisyonu, VMRO-DPMNE’nin geçen hafta yeniden seçim yapılması halinde bu sonuçları kabul etmeyeceğini açıklamasına rağmen oy pusulasının aynı kalacağını açıkladı.
Tearce’deki seçimler, VMRO-DPMNE’nin SDSM’yle olan 51’e karşı 49 milletvekili sayısını değiştirebilecek. 714 seçmenin oy kullanacağı sandıkta SDSM’nin fark atması halinde milletvekili sayıları 50-50 olarak eşitlenecek.
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