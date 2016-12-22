



VMRO-DPMNE, İdari Mahkemenin dünkü kararını skandal ve kanunsuz bir karar olarak değerlendirdi.

VMRO-DPMNE Yönetim Kurulu üyesi Nikola Todorov, dün akşam yaptığı basın toplantısında bu kararın SDSM'nin, muhalefete yakın medyaların ve dış etkenlerin baskıları sonucunda böyle bir karar aldığını ileri sürdü. Todorov, ayrıca mahkemenin kararla ilgili yasal nedenlerin belirtilmediğini de vurguladı.

Todorov açıklamasının devamında ise "SDSM'nin tek hesabı, bu bölgede yeniden oylama yapıldıktan sonra VMRO-DPMNE'den seçim zaferini çalmaktır. SDSM halkın iradesini tahrif etmek istiyor." dedi.

İdare Mahkemesi, VMRO-DPMNE ve SDSM’nin seçim sonuçlarına ilişkin itirazları hakkında yaptığı başvurulardan birer tanesini kabul etmişti.