



Devlet Seçim Komisyonu'nun açıkladığı resmi olmayan sonuçların ardından Türk Hareket Partisi'nden (THP) ilk açıklama geldi. THP tarafından yapılan yazılı açıklamada 11 Aralık seçimlerinde Makedonya Türklerinin dik durul sergilediği ve kazandığı ifade edildi.

THP tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Resmi olmayan sonuçlara göre Makedonya Türklerinin yoğun yaşadığı şehir, belediye ve köylerde Makedonya Türk’ü değişim diyerek, rejim ve rejimin işbirlikçilerine gereken dersi vermiştir. Özellikle etnik Türk köylerinde oy patlaması yaşanırken, Makedonya Türklerinin mafyadan yana değil. Hak , hukuk ve adaletten yana oldukları ispatlanmıştır. Türk Hareket Partisi Makedonya demokrasi tarihinize eşine az rastlanır bir şekilde teşekkül ettirilmiş, kara propaganda ve algı operasyonlarıyla mücade etmek zorunda kalmıştır. Vmro-Dpmne ve Türk işbirlikçileri ülkeyi uçurumun kenarına sürüklerken, toplumsal korkuyu tetikleyerek, tehdit ve şantajları silah gibi kullanarak oy peşine düştüler." sözleri ifade edildi.

Açıklamanın sonunda ise "Makedonya Türklerinin vatan ve millet sevdasında en ufak bir eksilme yaşanmadı. Türk Hareket Partisi ve genel anlamda Makedonya Türklerinin saflarında en küçük bir bozulma yaşanmadı. Türk Hareket Partisi olarak hak, hukuk, adalet çıkarlarını savunmaya en samimi bir şekilde devam edip, Makedonya Türklerini her platformda en başarılı bir şekilde temsil edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. 11 Aralık’ta Makedonya kazandı. Makedonya Türkleri dik duruş sergileyerek kazandı. Makedonya’da hak, hukuk ve adalet kazandı. Türk Hareket Partisinin tecrübeli, genç ve dinamik kadrosu Makedonya Türklerinin emrindedir." denildi.

Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ile aynı koalisyonda yer alan THP, 11 Aralık seçimlerinde bir milletvekili çıkarmayı başardı.