Devlet Seçim Komisyonu, az önce resmi interner sayfasında Tearce’de 2011 numaralı sandıkta tekrarlanan seçim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre SDSM 245 oy alırken, VMRO-DPMNE’nin oy sayısı 149 oldu. “Makedonya İçin VMRO” koalisyonu 2, Arnavut Birliği koalisyonu, Arnavut Demokratik Partisi ve Demokratik Bütünleşme Birliği birer oy aldı. SDSM, daha çok oy almasına rağmen milletvekili sayısının 50-50 eşitlenmesi için gerekli 304 oyluk farkı yakalayamadı ve VMRO-DPMNE’nin 51’e karşı 49’luk milletvekili üstünlüğü korundu.

Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı ve TDP Genel Başkanı Beycan İlyas da Tearce’de oy kullananlar arasındaydı.



714 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu sandıkta, 402 kişi oy kullandı.

11 Aralık’taki seçimlerde söz konusu sandıkta 404 kişi oy kullandı. Altıncı seçim bölgesinde BDİ 6 milletvekiline sahip olurken, VMRO-DPMNE 4, SDSM 3, Besa koalisyonu 3, Arnavut Birliği koalisyonu 2 ve Arnavut Demokratik Partisi 2 milletvekili çıkarttı.

Partilerin, seçim sonuçlarına itiraz etmek için 48 saatlik süreleri bulunuyor.