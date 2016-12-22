



İdari Mahkeme'nin aldığı karar neticesinde Tearce'deki 2011 numaralı sandıkta atılmış oylar iptal edilirken, atılacak adımlar konusunda gözler yine Devlet Seçim Komisyonu'na çevrildi.

Tearce'deki 2011 numaralı sandıkta yeniden oy kullanma işleminin yapılması durumunda buradan çıkacak oyların toplam sonuçlara etki edip etmeyeceği Devlet Seçim Komisyonu'nun simülasyon aracılığıyla tespit etmesi gerekiyor.

DSK kurallarına göre yeniden oylama işlemi, sadece o sandıktan çıkacak sonuçların toplam sonuçlara etki etmesi durumunda yapılabiliyor. Etki etmesi durumunda ise oy kullanma işleri seçimlerden 14 gün sonra yani 25 Aralık'ta yapılması gerekiyor.

Terace'deki 2011 numaralı sandıktan çıkan sonuçlara göre VMRO-DPMNE 91, SDSM 87, BESA 65, PDŞ 64, BDİ 53, Arnavut Birliği 25 oy aldı. Altıncı seçim bölgesinde ise BDİ 40 bin 599, VMRO-DPMNE 26 bin 123, SDSM 25 bin 828, BESA 25 bin 54, Arnavut Birliği 17 bin 870 ve PDŞ 16 bin 225 oy aldı. Aynı seçim bölgesinden DDİ 6, VMRO-DPMNE 4, BESA 3, SDSM 3, Arnavut Birliği 2 ve PDŞ 2 milletvekili çıkarabildi.