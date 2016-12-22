



Devlet Seçim Komisyonu, bugün düzenlediği oturumda Tearce’deki 2011 numaralı sandıkta yeniden oylama yapılması kararına vardı. DSK ekiplerinin yaptığı simülasyon neticesinde bu sandıktan çıkacak rakamların 11 Aralık seçimlerinin toplu sonuçlarına etki edebileceği anlaşıldı.

Altıncı seçim bölgesinde bulunan 2011 numaralı sandıkta 25 Aralık tarihinde yeniden oylama yapılacak.

Seçimlerin ertesi günü bu sandıkta usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle SDSM ve koalisyonu Devlet Seçim Komisyonuna itirazda bulundu. DSK üyeleri itirazı reddettikten sonra SDSM konuyu İdari Mahkemeye taşıdı. İdari mahkeme ise SDSM’nin itirazını kabul etti.

Terace'deki 2011 numaralı sandıkta oy kullanan kayıtlı seçmen sayısı 714’ken oy kullanların sayısı ise 404. Bu sandıktan çıkan sonuçlara göre VMRO-DPMNE 91, SDSM 87, BESA 65, PDŞ 64, BDİ 53, Arnavut Birliği 25 oy aldı.

Altıncı seçim bölgesinde ise BDİ 40 bin 599, VMRO-DPMNE 26 bin 123, SDSM 25 bin 828, BESA 25 bin 54, Arnavut Birliği 17 bin 870 ve PDŞ 16 bin 225 oy aldı. Aynı seçim bölgesinden DDİ 6, VMRO-DPMNE 4, BESA 3, SDSM 3, Arnavut Birliği 2 ve PDŞ 2 milletvekili çıkarabildi.