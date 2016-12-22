İdare Mahkemesi, VMRO-DPMNE ve SDSM’nin seçim sonuçlarına ilişkin itirazları hakkında yaptığı başvurulardan birer tanesini kabul etti.

VMRO-DPMNE’nin Gostivar’daki 396/1 numaralı sandıktaki seçimlerin tekrarlanmasına ilişkin itirazı kabul edilirken, bu şekilde Gostivar’da yeniden oylamaya gidilmeyeceği kesinleşti. SDSM’nin Tearce’deki 2011 numaralı sandıkta oylamaya yaptığı itiraz ise kabul edildi. Buna göre 25 Aralık Pazar günü söz konusu sandıkta yeniden oylama yapılacak.

İdare Mahkemesinin verdiği kararlar nihai olurken, partilerin yeniden itiraz hakkı bulunmuyor.



