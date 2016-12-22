Türk Demokratik Partisi, seçim sonuçlarıyla ilgili ilk resmi açıklamasını dün akşam yaptı.

Açıklamada, “Siz değerli vatandaşlarımızın verdiğiniz oylar sayesinde koalisyonumuz yeni bir zafer kazandık, Türk Demokratik Partisi olarak da 6. Bölgede Dr. Yusuf Hasani’yi milletvekili olarak Makedonya Cumhuriyeti Parlamentosu’na taşımayı başardık ve koalisyon içerisindeki konumumuzu daha da güçlendirdik” denildi.

Türklerin yaşadığı bölgelerden gelen sonuçlar hakkında ise, “Bazı bölgeler dışında, Türklerin yaşadığı birçok bölgede elde ettiğimiz sonuçlardan memnun olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Gerekli oyu alamadığımızı gözlemlediğimiz bölgelerde de, bundan sonra daha faal olup oralardaki soydaşlarımızın sorunlarını çözebilmek amacı ile daha fazla çaba harcayacağımızdan emin olabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

TDP’nin Makedonya Cumhuriyetinin tüm vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda çalışacağı kaydedilen yazıda, krizin en kısa sürede sona erip ülkenin normal şartlar altında gelişmesinin önünün açılması temenni edildi.