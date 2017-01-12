“Arnavut Birliği” koalisyonuyla üç milletvekili çıkartan PDŞ Reform Hareketi Başaknı Ziadin Sela, dün TV 21’de katıldığı programda yankı uyandıracak bir teklifte bulundu.

Sela, “Eğer ki Arnavut partileri bir gün meclise giremezse bir daha dönmelerine gerek yok. Toplanıp Makedonya’da kendi meclislerini kurmalılar” ifadelerini kullandı.

Sela, dün Telma televizyonuna yaptığı açıklamada Arnavut partileri olarak 7 ana başlıktan oluşan taleplerin kabul edilmemesi ve hiçbir partinin hükümeti kuracak çoğunlu elde etmemesi halinde yapılacak yeni seçimleri boykot etme çağrısında bulunmuştu.

Arnavutların sorunlarının çözümü için tam zamanı olduğu kaydeden Sela, bunun gerçekleşmemesi halinde siyasi krizin derinleşeceği konusu uyarı yapmıştı.