“Arnavut Birliği” koalisyonuyla üç milletvekili çıkartan PDŞ Reform Hareketi Başaknı Ziadin Sela, dün TV 21’de katıldığı programda yankı uyandıracak bir teklifte bulundu.
Sela, “Eğer ki Arnavut partileri bir gün meclise giremezse bir daha dönmelerine gerek yok. Toplanıp Makedonya’da kendi meclislerini kurmalılar” ifadelerini kullandı.
Sela, dün Telma televizyonuna yaptığı açıklamada Arnavut partileri olarak 7 ana başlıktan oluşan taleplerin kabul edilmemesi ve hiçbir partinin hükümeti kuracak çoğunlu elde etmemesi halinde yapılacak yeni seçimleri boykot etme çağrısında bulunmuştu.
Arnavutların sorunlarının çözümü için tam zamanı olduğu kaydeden Sela, bunun gerçekleşmemesi halinde siyasi krizin derinleşeceği konusu uyarı yapmıştı.
Sela: “Arnavutlar Meclise Giremezse Kendi Meclislerini...
VMRO-DPMNE ve Hükümet Kurma Çalışmaları...
Gruevski Koalisyon Ortağı Parti Liderleriyle...
Cumhurbaşkanı İvanov Hükümeti Kurma Yetkisini...
Yeni Hükümet İçin Süreler İşliyor
9. Dönem Milletvekilleri Göreve Başladı
9. Dönem Parlamentosu Bugün Toplanıyor
Agim Nuhiu Yeni İçişleri Bakanı Oldu
Yorumlar