



Devlet Seçim Komisyonu, SDSM ve BESA Hareketi'nin şikayette bulunduğu bazı maddeleri değerlendirmek üzere dün toplanmıştı. Uzun süren tartışmaların ardından gece yarısının ardından da devam eden oturum saat 2-3 sularına kadar devam etti.

DSK'nın dünkü oturumunda BESA hareketinin şikayette bulunduğu 8 maddenin 7'si üyelerin karşı oylarıyla kabul edilmedi. SDSM'nin şikayette bulunduğu 8 maddeden 3'ü ise kabul edilmedi.

BESA'nın şikayetlerinden birinde Gostivar'daki bir sandıkta iki kez oy kullandığı iddiasından ibaret. Oy kullanırken atılan imza yetkili kişilerce araştırılıyor. BESA'nın bu şikayetinin kabul edilip edilmeyeceği imza araştırıldıktan sonra belli olacak.

Devlet Seçim Komisyonu'nun bugün öğleden sonra oturuma devam etmesi bekleniyor. DSK, bugün SDSM'nin şikayette bulunduğu geriye kalan maddeleri de değerlendirecek.

VMRO-DPMNE Üyeleri DSK Önünde Toplandı

Devlet Seçim Komisyonu'nun oturumu devam ederken diğer taraftan da VMRO-DPMNE'nin üst düzey isimleriyle birlikte çok sayıda üyesi DSK'nın bulunduğu binanın önünde toplandı. Oturum yarıda kesilince kalabalık dağıldı.