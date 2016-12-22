Pırjino anlaşması kapsamında kurulan seçim hükümetinde yer alan SDSM'li bakan ve bakan yardımcılarının görevi Devlet Seçim Komisyon'un seçim sonuçları hakkındaki resmi kararı açıklanmasına kadar sürecek.
Böylelikle SDSM'yi temsilen hükümette yer alan İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Frosina Taşevks Remenski ve diğer bakan yardımcıları hala görevde yer alıyor.
Geçen günlerde basında çıkan SDSM'li bakanların görev süresinin bittiği yönündeki haberler İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.
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