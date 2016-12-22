



Devlet Seçim Komisyonu'na dün akşam saat 19:00'a kadar toplam 14 şikayet geldi. Bunlardan 8'i SDSM'den diğer 8'i de BESA Hareketi partisinden DSK'ya ulaştı.

Şikayetlerin bir bölümü oy kullanma işlemine yönelikken, diğerleri de sonuçların acele açıklanmasına yönelik olduğu öğrenildi.

Devlet Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre BESA partisinin şikayetleri Araçinovo, Kalkandelen, Lipkovo ve Gazi Baba belediyelerine yönelik olduğu belirtildi.

Dün akşam saat 19:00'da siyasi parilerin seçim sonuçlarına yönelik şikayette bulunmaları için verilen süre sona erdi.