



Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Todorov'un İDari Mahkemenin kararıyla ilgili yaptığı açıklamasına tepki gösterdi. SDSM tarafından yapılan yazılı açıklamada, 11 Aralıkta vatandaşların değişim, hayat, yüksek maaşla, güçlü yerli şirketler, vatandaşın parasının geri getirilmesi, kurumların vatandaşa hizmet anlayışıyla çalışması ve adalet için SDSM'ye oy verdiği ifadeleri yer alıyor.

Açıklamanın devamında ise "600 binin üzerinde vatandaş kullandıkları oylarla Gruevski'nin artık siyasette yeri olmayacağını açıkça ifade etti. Makedonya Cumhuriyeti vatandaşa ait bir hükümete sahip olacak. Demokrasi süreci başlamış ve bunun geri dönüşü yoktur." denildi.