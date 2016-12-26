



Dün Devlet Seçim Komisyonu (DSK) Başkanı Aleksandar Çiçakovski, Tearce'deki yeniden oylama yapılan sandıktan sonuçları açıklarken, 28 Aralık Çarşamba günü, seçilen milletvekillerine mazbatalarının verileceğini de duyurdu.

Seçilenler arasında biri TDP diğer THP olmak üzere iki Türk Milletvekili yer alıyor.

Makedonya Meclisi yeni kadrosuyla seçim gününün ardından 20 içinde toplanması gerekiyor. Bu süre göz önünde bulundurulursa 31 Aralık tarihine kadar Meclisin toplanması gerekiyor.

Meclis toplanır toplanmaz, seçimlerde en çok milletvekili elde eden parti hükümeti kurma görevini alır. Meclis toplandıktan sonra 20 gün içerisinde de hükümet kurulmalıdır.

Tearce'deki sandıkta yapılan yeniden oylamanın sonuçları milletvekili sayılarını etkilemedi. VMRO-DPMNE 51, SDSM 49, BDİ 10, BESA 5, Aranvut Birliği 3 ve PDŞ'nin 2 milletvekiliyle Meclise girmesi bekleniyor.