



11 Aralık erken genel seçimlerde seçilen yeni Milletvekilleri bugün Devlet Seçim Komisyonu mazbatalarını verecek. DSK tarafından yapılan açıklamada mazbataların teker teker değil de koalisyon veya partilerin temsilcilerine toplu olarak verileceğini duyurdu.

Mazbatalar alındıktan sonra Meclisin yeni kadrosuyla toplanacağı tarihin de belirlenmesi bekleniyor. Meclis yeni kadrosuyla ilk oturumunu en geç 31 Aralık tarihine kadar gerçekleştirmeli.

İlk oturum ise geçen dönemin Meclis Başkanı Trayko Velyanovski'nin yürütmesi gerekiyor. Velyanovski bu görevi üstlenmezse seçilen milletvekillerinden en yaşlısı bu görevi üstlenecek.

Bugün mazbatasını alacak Milletvekilleri arasında Türk Milletvekilleri de var. VMRO-DPMNE ve koalisyonu listelerinden seçilen TDP Milletvekili Yusuf Hasan ile SDSM ve koalisyonu listesinden seçilen THP Milletvekili Enes İbrahim de mazbatasını alacak.