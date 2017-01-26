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26 Ocak 2017 Perşembe

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Koalisyon Görüşmeleri Sır Gibi Saklanıyor

VMRO-DPMNE ve BDİ’nin Arnavutçanın resmi dil olması hakkında anayasa değişikliği yerine diller yasasında değişikliğe gidilmesi için görüşmeleri sürdürdüğü parti kulislerinde konuşulurken, Özel Yetkili Savcılık hakkındaki görüşler ise açıklanmıyor.

26 Ocak 2017 Perşembe 12:30
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Koalisyon Görüşmeleri Sır Gibi Saklanıyor

VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski’ye verilen hükümeti kurma yetkisi Pazar günü sona erecek olmasına rağmen, görüşmelerdeki son durum hakkında bilgi verilmiyor.

9 Ocak’tan bu yana partilerde sadece BDİ lideri Ali Ahmeti’nin Gruevski ve SDSM lideri Zoran Zaev’le görüştüğü hakkında yazılı açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalarda da detaylar verilmedi.

VMRO-DPMNE ve BDİ’nin Arnavutçanın resmi dil olması hakkında anayasa değişikliği yerine diller yasasında değişikliğe gidilmesi için görüşmeleri sürdürdüğü parti kulislerinde konuşulurken, Özel Yetkili Savcılık hakkındaki görüşler ise açıklanmıyor.

Arnavut medyası, Ahmeti’ye gerek parti içerisinden gerekse de diplomatlardan VMRO-DPMNE’yle koalisyona girmemesi yönünde talepler geldiğini iddia ediyor.

Koalisyon görüşmelerindeki bir diğer sorun da anayasada hükümeti kurma yetkisinin kullanamaması halinde ne yapılacağı hakkında boşlukların olması. Anayasa uzmanlarının hükümeti kurma görevinin ikinci partinin başkanına verilmesinden yine birinci çıkan partiden ancak farklı bir isme verilmesine kadar farklı yorumlamaları bulunuyor.

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