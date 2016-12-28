Seçim sonuçlarının belli olmasına rağmen ne seçimlerin galibi VMRO-DPMNE ne de ana muhalefet SDSM koalisyon görüşmeleri hakkında sır vermiyor.

Yeni hükümetin kurulması için görüşmelerin başlayıp başlamadığı bile gizlenirken, konu hakkında sadece Demokratik Bütünleşme Birliği yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, resmi sonuçların yayınlanması ve Arnavut partileri arasında uzlaşma sağlanmasından ardından parti yönetiminin atacağı adımları görüşmek üzere toplanacağı kaydedildi.

Diğer Arnavut partileri de konuyla ilgili net bir şey söylemezken, konu hakkında partinin karar organlarının alacağı kararlara saygı duyacaklarını belirtiyorlar.

Seçimlerde, VMRO-DPMNE koalisyonu 51, SDSM koalisyonu 49, BDİ 10, Besa koalisyonu 5, “Arnavut Birliği” koalisyonu 3 ve PDŞ 2 milletvekili çıkarttı.

Yeni Hükümet Ne Zaman Kurulacak?

Seçim yasasına göre, seçimlerin düzenlendiği tarihten en geç 20 gün sonra yani 31 Aralık’a kadar meclisin kurucu oturumunun düzenlenmesi gerekiyor. Bir önceki dönemin Meclis başkanı tarafından toplanması gereken kurucu meclis söz konusu kişi tarafından çağırılmazsa, yaşça en büyük milletvekili tarafından ertesi gün (1 Ocak) toplanacak.

Kurucu oturumun ardından en geç 10 gün içerisinde (9 veya 10 Ocak) Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov hükümeti kurma yetkisini seçimleri kazanan partiye verecek.

Hükümeti kurma yetkisini alan partinin başkanı en geç 30 Ocak’a kadar yeni kabineyi belirleyerek meclise sunacak. 14 Şubat’ta meclis yeni kabineyi, geçerli oy alması halinde iki gün sonra ise hükümet için güvenoyu oylaması yapacak. Hükümetin güvenoyu alması için salt çoğunluğun desteğini alması gerekiyor.