Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Beycan İlyas, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısıyla hükümet kurma çalışmaları hakkında partilerinin tutumu hakkında bilgi verdi.

TDP’nin 15 Ocak’ta gerçekleştirdiği Merkez Meclis toplantısında mevcut siyasi durum, Arnavut partilerinin ortak platformu, BDİ’nin önkoşulları ve koalisyon ortağının hükümeti kurma konusunda karşılaştığı zorluklar ele alındı.

Basın toplantısında konuşan İlyas, merkez meclis toplantısının dört ana konu üzerinde tartıştığını söyledi. İlyas, ele alınan konularla ilgili şu dört noktaya değindi:

“1.Başlıca hedeflerinden biri Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Türklerin haklarını korumak ve geliştirmek olan Türk Demokratik Partisi, prensip olarak insan hak ve özgürlüklerinin iyileştirilmesine ve sayıları fark etmeksizin, tüm etnik toplulukların haklarının geliştirilmesine yönelik tüm girişimleri memnuniyetle karşılamaktadır.

2. Türk Demokratik Partisi olarak bizler, Ohri Çerçeve Anlaşması ile işbu Anlaşma’nın sonucunda anayasa ile mevzuatlarda yapılan değişikliklerin, Makedonya Cumhuriyeti’nin üniter karakterini garanti altına aldığını ve ülkemizi multietnik toplum alarak tanımladığını hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda da etnik toplulukların, özellikle de %20’nin üzerinde olanların hakları açıkça tanımlanmıştır ve hangi millet için olursa olsun, tanımlanmış olan bu hakların kapsamını değiştirmek için yapılacak olan her türdeki girişim, MC anayasasının yeniden tasarlanmasına, garantörü AB ile ABD’nin olduğu Ohri Çerçeve Anlaşması’nın çerçevesinden çıkılmasına ve Çerçeve Anlaşması ile garanti altına alınmış olan, devletin üniter karakterinin tehlikeye atılmasına yol açacaktır. Buradan yola çıkarak da, Ohri Çerçeve Anlaşması’nın tutarlı bir şekilde uygulanmaya devam edilmesinin, tüm etnik toplulukların haklarını geliştirmek için yeterli bir çerçeve olacağını düşünmekteyiz.





Erken Parlamento Seçimleri diğerlerinin yanında ülkedeki siyasi krize son vermek amacıyla da yapıldıysa, ülkemizdeki siyasi krizi son erdirmek amacıyla tüm siyasi partilerin sorumlu şekilde ve ortak vatanımız olan Makedonca Cumhuriyeti devletinin çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğinin düşüncesindeyiz.

3. Adı geçen platformun, sadece Makedonya’da sayısal açıdan ikinci sırada olan topluluğu kapsadığı ve devletin üniter karakterini tehdit ettiğini göz önünde bulundurursak, Türk Demokratik Partisi olarak bizler, platform sayesinde sayıları daha küçük diğer milletlerin dezavantajlı konuma düşürüldüklerini ve mevcut siyasi durum içerisinde yapılan böyle bir teklifin sadece multietnik alanda değil, aynı zamanda ekonomik güven alanında da negatif sonuçlarının hissedileceği ciddi sorunlara neden olabileceği konusunda endişeliyiz. Bu sorunlar sonucunda da, sadece Makedonya’da değil, tüm bölgemizde de büyük bir istikrarsızlık durumuna yol açılabilir. Tam da bu sebeplerden ötürü, TDP olarak bizler, yeni hükümeti kurma sürecinin, ülkede daha büyük krizlere neden olabilecek koşullarla engellenmemesi – zorlaştırılmaması gerektiğinin düşüncesindeyiz.





4.Türk Demokratik Partisi olarak bizler, gerekli reformların yapılabilmesi, NATO üyesi olabilmemiz ve AB üyeliği müzakerelerine başlayabilmemiz için ülkemizdeki tüm siyasi partilerin 2015 yılı Haziran – Temmuz aylarında yapılan anlaşmaya uymaları gerektiğinin düşünüyoruz.”