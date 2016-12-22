Devlet Seçim Komisyonu'nun 11 Aralık erken seçimleriyle ilgili verdiği kararları İdari Mahkemeye taşıyan SDSM ve VMRO-DPMNE partleri oradan çıkacak sonuçları bekliyor.
İdari Mahkeme dün yaptığı oturumda SDSM'nin iki itirazını inceledi. Bugün ise mahkeme SDSM'nin iki itirazını ve VMRO-DPMNE'nin bir itirazını masaya yatıracak. SDSM, toplamda 4 itiraz sunarken, VMRO-DPMNE ise 1 itiraz sundu.
İdari Mahkeme, kendisine sunulan itirazları 24 saat içerisinde karara bağlamalıdır. İdari Mahkemeden çıkacak karar ise nihai karardır.
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