9 Ocak’ta hükümeti kurma görevinin alan VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski’nin, bunu yapmak için 20 günlük süresi neredeyse yarınlandı.

Buna rağmen partileri hükümet koalisyonu görüşmelerini sır gibi saklı tutuyor.

VMRO-DPMNE’nin üst düzey isimleri, yeniden Demokratik Bütünleşme Birliği ile koalisyon kuracakları konusunda oldukça iyimser davranıyor. BDİ’nin Arnavutçanın resmi dil olması ve Özel Yetkili Savcılığın görev süresinin uzatılması gibi talepleri ise kesin bir dille reddediliyor. Buna rağmen bir önceki dönemin Meclis Başkanı Trayko Velyanovski, 23 Ocak’tan sonra yeni hükümetin kurulmasını beklediğini söyledi.

BDİ’den ise konu hakkında yapılan açıklamalarda, şu anda yabancı ülkelerin büyükelçilerine danıştığı kaydediliyor. Partide, VMRO-DPMNE’yle koalisyon, SDSM’yle koalisyon, Geniş Hükümet koalisyonu, muhalefet kanadında yer alma ve yeni seçimler gibi beş seçenek üzerinde tartışılıyor.

Seçimlerde 51 milletvekili çıkartan VMRO-DPMNE’nin, hükümeti kurmak için BDİ’nin 10 milletvekiline ihtiyacı var. Diğer Arnavut partileri ise VMRO-DPMNE’yle koalisyona sıcak bakmıyor.

Arnavut partilerinin yayınladığı ortak platform ve BDİ’nin geçtiğimiz günlerde öne koyduğu şartlar arasında yer alan Arnavutçanın resmi dil olması ve Özel Yetkili Savcılığın görev süresinin uzatılması talepleri ise VMRO-DPMNE tarafından “gündeme bile alınmayacak” denilerek kabul görmemişti. VMRO-DPMNE ile BDİ, 2008 yılından bu yana iktidar koalisyonunda yer alıyor.

Arnavut partilerinin talepleri için Anayasa değişiklikleri yapılması gerekiyor. Bu durumda üçte ikilik çoğunluğun oyu alınması gerekirken, VMRO-DPMNE ve SDSM’den birinin desteği olmadan Arnavut partilerinin talepleri meclisten geçemeyecek.

11 Aralık seçimlerinde VMRO-DPMNE ve koalisyonu 51, SDSM ve koalisyonu 49, BDİ 10, Besa koalisyonu 5, Arnavut Birliği koalisyonu 3 ve PDŞ 2 milletvekili çıkartmıştı.