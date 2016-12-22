



Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov 11 Aralık erken parlamento seçimlerinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. İvanov açıklamasında, gerçekleşen seçimlerden memnuniyet duyduğunu ifade ederken, halkın iradesine saygı duyulması gerektiğine vurgu yaptı.

İvanov açıklamasında, "Her şeyden önce vatandaşlık hakkını kullanıp oy atmaya giden tüm vatandaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Bağımsızlığımızın 25. yılını kutlarken, demokratik olgunluğumuzu ve adil, özgür ve demokratik seçimler yapabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu ispatladık." sözlerini ifade etti.

Açıklamanın devamında İvanov, "Seçimlerde yarışan tüm siyasi partilerin seçim sonuçlarını selamlamalarını bekliyorum. El birliğiyle demokratik atmosfer içerisinde halkın iradesi kabul edilmelidir. Halkın iradesine saygı duyulmayarak yeni krizlere yol açılmasına izin vermemeliyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı İvanov son olarak da seçimlerin güvenilir ve düzgün bir şekilde organize edilmesinde emeği geçen kurumları da tebrik etti.