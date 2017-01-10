VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski, bugün “Daha İyi Bir Makedonya İçin” koalisyonunda bulunan partilerin liderleriyle bir araya geldi.

Yeni hükümetin kurulmasıyla ilgili yapılan toplantının ardından partinin İcra Kurulu üyesi ve milletvekili İliya Dİmoski açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçlarının masaya yatırıldığını ve bundan sonraki süreçte neler yapılabileceğinin konuşulduğunu kaydeden Dimoski, “VMRO-DPMNE lideri ve yeni hükümeti kurma yetkisini alan Nikola Gruevski, ‘Daha İyi Bir Makedonya İçin’ koalisyonunun tam desteğini aldı” ifadelerini kullandı.

Dimoski, hükümet koalisyonu için görüşmeler gerçekleştireceklerini ancak Arnavut partilerinin ortak platformuyla ilgili özellikle daha küçük etnik toplulukların parti başkanlarının, görüşmelerin sadece iki toplum arasında gerçekleşmesi ihtimalinden oldukça rahatsız olduklarını dile getirdi.



Toplantıda, Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan İlyas ve Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç da yer aldı.