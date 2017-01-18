VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski ile BDİ lideri Ali Ahmeti, bu akşam görüşerek iki ana başlık üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Partilerden yapılan açıklamada, adil ve demokratik olarak nitelendirilen seçimlerde elde edilen sonuçları masaya yatırdıkları ve güncel siyasi durumu ele aldıkları kaydedildi.

Gruevski ve Ahmeti’nin, seçimlerin ardından ortaya çıkan güncel meseleler ve sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.