Geçtiğimiz gün Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ile BESA Hareketi Partisi Devlet Seçim Komisyonu'na şikayette bulunmuşlardı. Dün DSK tarafından yapılması gereken oturum bugüne ertelendi. Şikayetlerin kabul edilip edilmeyeceği bugün belli olacak.
Devlet Seçim Komisyonu oturumun ne zaman yapılacağı yönünde net bir zaman açıklamadı.
DSK'dan alınan bilgiye göre şikayet için tanınan süre içerisinde toplam 16 şikayet kendilerine ulaştı.
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