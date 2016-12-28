Devlet Seçim Komisyonu, 11 Aralık seçimlerinde milletvekili seçilenlerin mazbatalarını bugün teslim etti.

Komisyonun Üsküp’teki merkezinde düzenlenen törende, mazbatalar partilerin yetkili temsilcilerine verildi.

Seçimlerde, VMRO-DPMNE koalisyonu 51, SDSM koalisyonu 49, BDİ 10, Besa koalisyonu 5, “Arnavut Birliği” koalisyonu 3 ve PDŞ 2 milletvekili çıkarttı.

Parlamentoda, VMRO-DPMNE ve koalisyonu listelerinden seçilen TDP Milletvekili Yusuf Hasani ile SDSM ve koalisyonu listesinden seçilen THP Milletvekili Enes İbrahim Türkleri temsil edecek.



120 koltuklu parlamentoda bir önceki dönem de milletvekili yapan 58 isim yer alacak. Milletvekillerinin 62’si ise meclise yeni seçildi. 38 kadın milletvekili yeni dönemde parlamentoda kendine yer buldu.

Seçim yasasına göre, seçimlerin düzenlendiği tarihten en geç 20 gün sonra yani 31 Aralık’a kadar meclisin kurucu oturumunun düzenlenmesi gerekiyor. Bir önceki dönemin Meclis başkanı tarafından toplanması gereken kurucu meclis söz konusu kişi tarafından çağırılmazsa, yaşça en büyük milletvekili tarafından ertesi gün (1 Ocak) toplanacak.



Kurucu oturumun ardından en geç 10 gün içerisinde (9 veya 10 Ocak) Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov hükümeti kurma yetkisini seçimleri kazanan partiye verecek.

Hükümeti kurma yetkisini alan partinin başkanı en geç 30 Ocak’a kadar yeni kabineyi belirleyerek meclise sunacak. 14 Şubat’ta meclis yeni kabineyi, geçerli oy alması halinde iki gün sonra ise hükümet için güvenoyu oylaması yapacak. Hükümetin güvenoyu alması için salt çoğunluğun desteğini alması gerekiyor.