Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un, gün içerisinde hükümeti kurma yetkisini 11 Aralık seçimlerinde en çok milletvekili çıkartan “Daha İyi Bir Makedonya İçin” koalisyonunun en büyük partisi VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski’ye vermesi bekleniyor.

30 Aralık’ta yapılan kurucu meclis toplantısının ardından seçim yasasına göre 10 gün içerisinde bu yetkiyi vermesi gereken Cumhurbaşkanı İvanov, önceki günlerde yaptığı açıklamada yasaya uygun bir şekilde davranacağını açıklamıştı.

Hükümeti kurma yetkisini alan partinin, en geç 20 gün içerisinde yeni kabineyi mecliste sunması öngörülüyor. Yeni kabinenin meclisten onay alması için 61 milletvekilinin oyu gerekiyor.

11 Aralık’taki seçimlerde VMRO-DPMNE ve koalisyonu 51, SDSM ve koalisyonu 49, BDİ 10, Besa koalisyonu 5, Arnavut Birliği koalisyonu 3 ve PDŞ 2 milletvekili çıkartmıştı. Y.S