



2016 erken parlamento seçimlerinde bir önceki parlamento seçimlerine kıyasen katılım oranında %6,2 artış gözüktü. 2014 erken parlamento seçimlerinde 1 Milyon 120 bin 744 seçmen oy kullanırken 2016 erken seçimlerde 1 Milyon 191 bin 521 seçmen oy kullandı.

Siyasi partilerin aydıkları oylara göre bakılacak olursa 2014 yılındaki erken seçimlere kıyasen VMRO-DPMNE, BDİ ve PDŞ oy kaybederken SDSM oylarını arttırdı.

En Büyük Artış SDSM'de, En Büyük Düşüş PDŞ'de

VMRO-DPMNE ve koalisyonunun geçen seçimlere kıyasen aldığı oy sayısında %5,6'lık bir azalma görüldü. VMRO-DPMNE ve koalisyonu 2014 erken seçimlerinde 481 bin 615 oy alırken, 2016 erken seçimlerinde 454 bin 253 oy aldı.



Sosyal Demokratlar Birliği ve koalisyonunun (SDSM) geçen seçimlere kıyasen aldığı oy sayısında %53,8'lik bir artış gözüküyor. SDSM, 2014 yılında 283 bin 955 oy alırken, 2016 seçimlerinde ise 436 bin 790 oy elde etti.

Arnavut partilerinden Demokratik Bütünleşme Birliği'nin (BDİ) geçen seçimlere kıyasen aldığı oy sayısında ise %43,4'lük bir azalma görüldü. BDİ 2014 erken seçimlerinde 153 bin 646 oy alırken, 2016 erken seçimlerinde 86 bin 848 oy aldı.



Arnavut Demokrat Partisi'nin (PDŞ) geçen seçimlere kıyasen aldığı oy sayısında ise %53,2'lik bir azalma görüldü. PDŞ 2014 erken seçimlerinde 66 bin 393 oy alırken, 2016 erken seçimlerinde ise 31 bin 027 oy elde etti.

Milletvekili Sayılarındaki Durum

VMRO-DPMNE ve koalisyonu 2014 seçimlerinde 61 milletvekili, 2016 seçimlerinde ise 51 milletvekili elde etti. SDSM ve koalisyonu 2014 seçimlerinde 34, 2016 seçimlerinde ise 49 milletvekili kazandı. Arnavut partilerinde de milletvekili sayısında düşüş yaşandı. BDİ 2014 seçimlerinde Mecliste 19 milletvekili ile temsil edilirken 2016 seçimlerinde bu sayı 10'a düştü. PDŞ ise 2014 seçimlerinde 7 milletvekili elde etmiş, 2016 seçimlerde ise sadece 2 milletvekili çıkarabildi.



Meclise İki Yeni Parti Girecek

Arnavut siyasi partileri BDİ ve PDŞ'nin oylarında 2014 seçimlerine kıyasen ciddi düşüşler yaşanırken diğer yandan da iki yeni siyasi yapılanma da milletvekili çıkararak önümüzdeki dönemde meclise girmeyi hak kazandı. Üç partiden oluşan "Arnavut Birliği" Koalisyonu bu seçimlerde 3 milletvekili çıkarırken, BESA Hareketi Partisi de beş milletvekili sandalyesine sahip oldu.

Yapılan analizlere göre geçen seçimlerden BDİ ve PDŞ'nin oy kayıpları bu iki yeni yapılanmaya geçtikleri gözüküyor. Ayrıca Makedonya'da yaşayan bir çok Arnavut vatandaşın da oylarını SDSM'den yana kullandıkları da tahmin ediliyor.

11 Aralık seçim sonuçları Devlet Seçim Komisyonu'nun resmi olmayan rakamlarından ibarettir.