Arnavut partilerinden BESA Hareketi Partisi, 2. seçim bölgesinde bir milletvekili daha kazanmaya yakın oldukları gerekçesiyle Devlet Seçim Komisyonu'na şikayette bulunacak. TELMA Televizyonunun haberine göre Partiden yapılan açıklamada BESA ile VMRO-DPMNE arasındaki oy farkının 200 olduğu iddia ediliyor.

Devlet Seçim Komisyonu'nun şikayeti kabul etmesi durumunda BESA ikinci seçim bölgesinde iki milletvekili sandalyesine sahip olacak. VMRO-DPMNE'nin ise milletvekili sayısı 50'ye inecek. Böylelikle VMRO-DPMNE ile SDSM arasındaki milletvekili sayısı da bire inecek.