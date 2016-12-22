Devlet Seçim Komisyonu'nun şikayeti kabul etmesi durumunda BESA ikinci seçim bölgesinde iki milletvekili sandalyesine sahip olacak. VMRO-DPMNE'nin ise milletvekili sayısı 50'ye inecek. Böylelikle VMRO-DPMNE ile SDSM arasındaki milletvekili sayısı da bire inecek.
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