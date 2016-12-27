Avrupa Komisyonu, Makedonya’daki erken parlamento sonuçlarına göre kazanan partiyi yeni hükümet kurulduktan sonra tebrik edileceğini açıkladı.

Komisyonun basın sözcüsü Maya Kociyançiç, MİA’ya yaptığı açıklamada geleneksel olarak tebriklerin hükümet kurulup Başbakan belirlendikten sonra yapıldığını vurguladı.

AB’nin Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn’ın açıklamalarını hatırlatan Kociyançiç, Makedonya’daki seçimlerin “huzurlu ve nizami bir şekilde” yapıldığını sözlerine ekledi.

Kociyançiç, Avrupa Komisyonu olarak yeni hükümetin en kısa sürede kurulup ülkenin AB’yle bütünleşmesinin sağlayacak reformların uygulanması beklentisini bir kez daha paylaştı.