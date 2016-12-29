Devlet Seçim Komisyonun, erken parlamento seçimlerine ilişkin resmi sonuçları açıklamasıyla birlikte, Prjino anlaşması kapsamında geçici hükümette yer alan isimlerin görevleri de sona erdi.

Makedonya medyasında yer alan haberlere göre İçişleri Bakanı Oliver Spasovski’nin yerine Bakan Yardımcısı Agim Nuhiu getirildi. BDİ üyesi olan Nihui, bu göreve getirilen ilk Arnavut olarak göze çarptı.

Spasovski’nin yanı sıra aynı bakanlıktaki ek Bakan Yardımcısı Oliver Andonov, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Frosina Remenski ve ek Bakan Yardımcısı Dime Spasov, Tarım, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Lyupço Nikoloski ile Kamu ve Bilişim Bakan Yardımcısı Aleksandar Kiracovski’nin de görevleri sona erdi.

Bakanlıklardan devir teslim töreni yapılıp yapılmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.