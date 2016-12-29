Makedonya meclisi, seçimlerin sona ermesinin ardından 9. Meclisin 30 Aralık Cuma günü toplanacağını duyurdu.

Kurucu oturumu bir önceki dönemin Meclis Başkanı Trayko Velyanovski çağırdı.

Anayasanın 63. maddesine göre meclisin kurucu oturumunun seçimlerin yapıldığı tarihten en geç 20 gün içerisinde toplanması gerekiyor.

Kurucu oturumun ardından en geç 10 gün içerisinde (9 veya 10 Ocak) Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov hükümeti kurma yetkisini seçimleri kazanan partiye verecek.

Seçimlerde, VMRO-DPMNE koalisyonu 51, SDSM koalisyonu 49, BDİ 10, Besa koalisyonu 5, “Arnavut Birliği” koalisyonu 3 ve PDŞ 2 milletvekili çıkarttı.

Parlamentoda, VMRO-DPMNE ve koalisyonu listelerinden seçilen TDP Milletvekili Yusuf Hasani ile SDSM ve koalisyonu listesinden seçilen THP Milletvekili Enes İbrahim Türkleri temsil edecek.