Geçtiğimiz günlerde Devlet Seçim Komisyonunun mazbataları vermesi ve resmi sonuçları iletmesinin ardından, eski Meclis Başkanı Trayko Velyanovski kurucu oturum toplantısının 30 Aralık’ta yapılacağını duyurmuştu.

Dün partilerin koordinatörleriyle mecliste yapılan toplantıda gündem maddeleri hakkında konuşuldu.

Meclisin birinci gündem maddesi Verifikasyon Komisyonunun Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Üyelerinin seçimi olacak. Daha sonra ise Seçim ve Atamalar Komisyonunda da aynı görevlere isimler seçildikten sonra Meclis Başkanının seçimi gündeme gelecek.

9. dönem parlamentosunda 120 milletvekili yer alacak. Milletvekillerinden 51’i VMRO-DPMNE koalisyonu, 49’u SDSM koalisyonu, 10’u BDİ, 5’i Besa koalisyonu, 3’ü Aranvut Birliği koalisyonu ve 2’si PDŞ’den.

Bir önceki döneme göre mecliste 62 yeni, 58 eski milletvekili yer alıyor. Kadın milletvekillerinin sayısı 38 olarak göze çarpıyor.