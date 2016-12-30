Makedonya meclisi, 2016’nın son iş gününde seçinle milletvekillerinin görevlerini oybirliğiyle tasdikledi.

Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un da davet edildiği ancak katılmadığı kurucu meclis toplantısında, Arnavut Demokratik Partisinin iki milletvekili hariç diğer 118 milletvekili yer aldı. Kabinenin de hazır bulunduğu oturumda, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Beycan İlyas da katılanlar arasındaydı.

Kurucu meclis toplantısını yöneten eski Meclis Başkanı Trayko Velyanovski olurken, vekilleri olarak TDP’nin milletvekili Yusuf Hasani ve Stoyan Milanov’u seçti.



Hasani’nin yanı sıra THP’nin milletvekili Enes İbrahim de oturumda yer aldı.



Milletvekili görevlerinin tasdiklenmesinin ardından Velyanovski oturumu sonlandırdı.

Milletvekillerinin en kısa sürede Seçim ve Atama Komisyonu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve üyelerini seçmesi bekleniyor. Komisyonun çalışmaya başlamasıyla birlikte meclis başkanı seçiminin önü açılacak.