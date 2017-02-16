Kosova ile Türkiye arasında sağlık alanında başarıyla gelişen işbirliği kapsamında hafta sonunda Priştine’de Kosova-Türkiye Sağlık Haftası başlıyor.

Bu yıl sırasıyla 4’üncüsü düzenlenecek olan Kosova-Türkiye Sağlık Haftası kapsamında uzman Türk doktorlar, çok sayıda ameliyat gerçekleştirecek.

Kosova-Türkiye Sağlık Haftası Koordinasyon Grubu’nun başında bulunan Kosova Sağlık Bakan Yardımcısı dr. Kadir Hüseyin, 18-26 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kosova-Türkiye Sağlık Haftası çerçevesinde Kosova’ya gelecek olan 26 Türk uzman doktorun farklı branşlarda 30’dan fazla ameliyat gerçekleştirmeyi planlandığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Hüseyin Kosovaport’a yaptığı açıklamada, Türkiye’den gelecek uzman doktorların Priştine Devlet Hastanesi olarak bilinen Kosova Üniversite Klinikleri Merkezi’inde (QKUK) belirlenen kliniklerle işbirliği içerisinde Kosovalı doktorlarla birlikte, bir çok açık kalp, plastik ameliyatı, laparoskopi ameliyatı gerçekleştirceklerini kaydetti.

“Kardiyoloji, radyoloji, yetişkin ve çocuk kalp cerrahisi, anestezi ve yoğun bakım, çocuk cerrahisi, jinekoloji, kadın doğum, üroloji, abdominal cerrahi, oftalmoloji ve plastik cerrahi alanlarında uzman Türk doktorlar bir hafta boyunca Kosovalı hastaların dertlerine çare bulmayı çalışacaklar” şeklinde konuşan dr. Kadir Hüseyin, Kosova-Türkiye Sağlık Haftası ile ilgili olarak 20 Şubat Pazartesi günü, Türk ile Kosovalı doktorların katılımıyla, Kosova ile Türkiye Sağlık Bakanlıkları yetkilileri tarafından basın toplantısı düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: Kosovaport