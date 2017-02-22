Kosova ile Türkiye Sağlık Bakanlıkları tarafından organize edilen sırasıyla 4’üncü “Kosova -Türkiye Sağlık Haftası” kapsamında Türk doktorlar şifa dağıtmayı sürdürüyor.

Türkiye-Kosova 4. Sağlık Haftası Kosova’da “ilkler” ile devam ediyor. Priştine Üniversite Hastanesinde ilk kez 3 yaşındaki bir çocuk hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı. Yine Kosova’da ilk kez 6 yaşındaki bir çocuğa koledok Kisti (karaciğer kisti) ameliyatı gerçekleştirildi.

Dördüncüsü gerçekleştirilen Sağlık Haftası kapsamında Türk uzman doktorları, kardiyoloji, yetişkin ve çocuk kalp cerrahisi, genel cerrahi, anestezi ve yoğun bakım, çocuk cerrahisi, jinekoloji, kadın doğum, üroloji, abdominal cerrahi, oftalmoloji ve plastik cerrahi branşlarında yaklaşık 30 kişilik bir ekiple çok sayıda ameliyat gerçekleştirecek.

“Kosova- Türkiye Sağlık Haftası “ 26 Şubat tarihine kadar sürecek.

Kaynak: Kosovaport