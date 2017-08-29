Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Romanya'nın Dobruca bölgesinde bulunan Tulça İl Hastanesi bünyesindeki Yenidoğan Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'ni tıbbi ekipmanlarla donattı.

Ekipmanların teslim törenine, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, TİKA Bükreş Program Koordinatörü Hacı Ahmet Daștan, Tulça İl Meclisi Başkanı Horia Teodorescu, Tulça Belediye Başkan Yardımcısı Andaluzia Luca, Romanya Müftüsü Murat Yusuf ve Romanya Türk azınlık milletvekili Hüseyin İbrahim'in yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sağlık çalışanları ve basın mensupları katıldı.

Tulça İl Meclisi Başkanı Teodorescu, yaptığı konuşmada, hastaneye yapılan yardımlar nedeniyle Türk hükümetine ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Teodorescu, Tulça'nın tarihi olarak Türkiye ile özel ilişkileri bulunduğunu anımsatarak Türk azınlığın Kuzey Dobruca'daki Tulça'da mevcut çok kültürlülüğün önemli bir parçasını oluşturduğunu aktardı.

Tulça İl Hastanesi Başhekimi Tudor Nastasescu, bölgedeki yenidoğan ölüm oranının Avrupa Birliği ortalamasının 2 kat üzerinde olduğuna dikkati çekerek TİKA'nın desteğinin kendileri için çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Ertaş, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı somut projelerle güçlendireceklerini anlatarak Sarı Saltuk Türbesi başta olmak üzere çok sayıda ortak kültürel mirasa ev sahipliği yapan, Türk soydaşların huzur içinde yaşadığı Tulça'da TİKA eliyle anlamlı bir projeye imza atmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

TİKA Bükreş Program Koordinatörü Daștan da projenin Tulça iliyle yapılacak iş birliği faaliyetleri bakımından önemine dikkati çekerek ildeki ortak kültürel mirasın korunması için yapılacak projeleri anlattı.

Kaynak: TRT Haber