Kosova halkının sağlık alanında daha iyi standartlarda hizmet almaları için projelerine devam eden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Human Care Derneğinin polikliniğine tıbbi cihaz ve bilgisayar desteğinde bulundu.

Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Human Care Yardımlaşma Derneği, 2003 yılında kurmuş olduğu sağlık polikliniği ile maddi ve sosyal durumu zayıf olan Kosova halkına Ağız Sağlığı, Pediatri, Jinekoloji, İç Hastalıklar, Kardiyoloji vb. alanlarda sağlık hizmeti sunuyor. Kuruluşundan itibaren yaklaşık 500 binhastaya hizmet sunan polikliniğe her geçen gün Kosovalıların ilgisi de artıyor.



Human Care Derneğinin gösterdiği bu çalışmaların daha da güçlenebilmesi ve Kosova’da halkının daha kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti alabilmeleri için TİKA tarafından tıbbi cihaz ve bilgisayar temin edildi.

TİKA tarafından temin edilen cihazların açılış törenine T.C Priştine Büyükelçisi.Kıvılcım Kılıç, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Human Care Derneği yetkilileri, Poliklinik personeli ve çok sayıda tedavi gören hasta katıldı.

Selamlama konuşmasında bulunan T.C. Priştine Büyükelçisi Kılıç, Kosova halkının aydınlık bir geleceğe ulaşmasında her alanda destek vermek ve halkın daima yanında olmak için , sağlık alanında önemli hizmetler veren Human Care’e TİKA’nın tıbbı cihazlar sağlamış olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. “Bu proje Türk halkının, Türk devletinin Kosova’ya , Kosova halkına sevgisi ve dayanışmasının bir tezahürrüdür. Yegane isteğimiz, güzel ülke Kosova ve dost Kosova halkının mutluluğu, huzuru , refahı ve güzel bir geleceğe ulaşmasıdır” şeklinde konuşan Büyükelçi Kıvılcım Kılıç, Kosovalı dostlara karşılıksız desteğin devam edeceğini vurguladı.



Proje kapsamında Human Care Derneği’ne ağız ve diş sağlığı, jinekoloji ile kardioloji bölümlerinin cihaz ve ekipmanları sağlandı.



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