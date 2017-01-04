



TİKA, Kosova’da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Özellikle sağlık alanında Kosova genelinden önemli projeler gerçekleştiren TİKA, Kosova Merkez Üniversite Kliniği ve Hastane Hizmetleri Yoğun Bakım Kliniği Kurulumu Projesi’ni başlattı.

Proje kapsamında çalışmalar, Kosova Kamu Hizmetleri Bakanı Mahir Yağcılar, T.C. Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TİKA Priştine Koordinatörü Necip Özay Özütok, TİKA Priştine Koordinatör Yardımcısı Fulya Aslan, Kosova Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka, Kosova Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Kadir Hüseyin ve Kosova Merkez Üniversite Kliniği ve Hastane Hizmetleri Genel Müdürü Curr Gjocaj'ın katılımı ile düzenlenen inceleme ziyareti ve basın toplantısının ardından yapıldı.

Kosova Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Kadir Hüseyin, TİKA’nın katkıları ile gerçekleştirilecek sözkonusu projenin Kosovalılar için hayati öneme sahip olduğunu ve sağlık alanında çok önemli bir açığı kapatacağını ifade etti. Proje ile 900 m2’lik alanın tadilatının 150 günde tamamlanmasının planlandığı yoğun bakım kliniğinin modern tıbbi cihaz ile donatılması öngörülüyor.

Yoğun Bakım Kliniği Kurulumu projesinin iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin en somut örneklerinden biri olduğunu vurgulayan T.C. Priştine Büyükelçisi Kılıç, başta eğitim ve sağlık olmak üzere, Türkiye'nin birçok alanda Kosova'ya desteğinin süreceğini söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kosova’ya ve Kosova Merkez Üniversite Kliniği ve Hastane Hizmetleri’ne, 27 yataklı tam donanımlı ve modern şartlarda hizmet sunacak Yoğun Bakım Servisi kazandırılmış olacak.