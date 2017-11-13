



Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkelerinde sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve sağlık alanında hedef ülkelerde kurumsal kapasitelerin arttırılmasına yönelik proje ve programlarını arttırarak devam eden TİKA, bir yandan da yeni hastane inşaatlarını tamamlamakta ve sürdürülebilir sağlık sistemi için inşa edilen hastanelerde görev yapan doktorlar ile Türk doktorlar arasında tecrübe paylaşımına öncülük ediyor.

Faaliyette bulunduğu ülkelerin toplum sağlığının, ülkelerde ve bölgede barışın ve huzurun teminatı olacağını düşünen TİKA, son olarak Moldovalı doktorlar için Türkiye’de Sağlık Bakanlığı işbirliğinde eğitim programlarını uyguladı.

TİKA Moldova Anne ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü Doktorlarını Yalnız Bırakmadı

TİKA tarafından Kişinev'de tadilatı yapılarak Modern Tıbbi Ekipmanlar ile alt yapısı güçlendirilen ve geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Başbakanı Pavel Filip ve TİKA Başkanı Dr.Serdar Çam’ın da iştirak ettiği törenler ile açılışı gerçekleştirilen Kişinev Anne ve Çocuk Sağlık Enstitüsü’nün Doktorlarının, sağlık projelerinin sürdürülebilirliği kapsamında Ankara’da eğitim programına katılmalarını destekledi.



TİKA ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan Eğitim Programı çerçevesinde, Moldovalı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Uzmanları; Jinekolojı, Endoskopi, Radyoloji, Fonksiyonel Teşhis, Konjenital Malfarmasyon Cerrahisi ile Üro Jinekoloji Cerrahisi alanlarında, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde eğitimlerini tamamlayarak, branşlarında son teknolojik gelişmeler konusunda Türk meslektaşları ile tecrübe paylaşımlarında bulundular.

Türk akademik ve uzman kadrosu ile yoğun olarak gerçekleşen İki haftalık Eğitim Programları çerçevesinde, Türk ve Moldovalı Doktorlar ortak muayene ve ameliyatlar gerçekleştirerek Kliniklerin işleyişi, poliklinik takibi, ameliyathane ve yoğun bakım gözlemleri konularında da tecrübe paylaşımlarında bulundular.

Moldovalı Doktorlar TİKA’nın Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Uyguladığı Sağlık Projeleri Hakkında Bilgi Aldı Aldılar

TİKA Başkanlığını ziyaret eden Moldovalı Doktorlara, Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Daire Başkanlığınca TİKA’nın bölgede uyguladığı sağlık projeleri hakkında bilgi verildi. Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkelerine yapılan sağlık projelerinden kendilerinin de istifade ettiklerini ifade eden Moldovalı Doktorlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve TİKA ya teşekkürlerini ilettiler ve Türkiye’nin TIP alanında Avrupa’nın birçok Ülkesinden daha ileri olduğunu vurgulayarak, Moldova olarak sağlık alanında yakın işbirliği çalışmalarında Türkiye’yi tercih edeceklerini belirttiler.



Ayrıca, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi seminer salonun da gerçekleşen sertifika töreninde, konuk Moldovalı Doktorlara Madalya ve Sertifikaları TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin ve Sağlık Bakanlığı Akademik kadrosu tarafından takdim edildi.

TİKA’nın Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Uyguladığı Sağlık Projeleri

TİKA tarafından Sırbistan’ın Novi Pazar Şehrinde yeniden İnşa edilen ve Modern TIP ekipmanları ile desteklenen Jinekoloji Hastanesi İle Makedonya’nın Üsküp Şehrinde inşa edilen ve Modern TIP ekipmanları ile desteklenen Balkanların İlk Çocuk Acil Kliniği ve Yoğun Bakım Üniteleri ile proje ülkelerinde ve bu hastanelere gelen bölge ülkelerinde anne ve çocuk sağlığında önemli oranlarda başarı sağlanmış ve çocuk ölüm oranları minimize edildi.

Kosova Priştina Devlet Hastahanesi Yoğun Bakım Kliniği yeniden inşaa edimiş ve modern ekipmanlar ile donatılarak ülkeye kazandırıldı. Bosna Hersek Üniversite Hastaneleri Modern Tıp Ekipmanları ile desteklenmesi Saraybosna devlet Hastanesini Hematoloji Kliniğinin Yeniden İnşasına başlanıldı.

Karadağ Podgoritsa ve Bar vilayetlerinde hastaneler Modern TIP ekipmanları ile desteklenmiş Podgoritsa Devlet Hastanesi Acil Kliniği yeniden inşaa edilerek ve donanımla desteklenerek Karadağ toplumuna kaliteli sağlık hizmetleri sunmasına katkı sağlandı.

Moldova’da, yıl içerisinde yaklaşık 15.000 hastanın şifa bulduğu ve çocuklara hem yatılı hem de ayakta tedavi imkanı sağlayan Kişinev Anne ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü yeniden inşa edilerek ve Modern TIP ekipmanları ile desteklenerek kaliteli sağlık hizmet vermesine imkan sağlandı.

TİKA, Moldova-Gagavuz Özerk Yeri Komrat şehrinde Devlet Hastanesi inşasına başlamış, projenin tamamlanması sonucunda Gagavuz Özerk Yerinde Sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde verilmesine öncülük edecek.