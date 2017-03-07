



Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından resmi olarak tanınan Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu (IFMSA), her sene Mart ayında dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen genç doktor ve tıp öğrencilerinin katılımı ile Genel Kurul Toplantısı ve Bilim-Eğitim Konferansı düzenliyor.

2017 yılı Organ Nakli konulu Mart Ayı Genel Kurul Toplantısı ve Bilim-Eğitim Konferansı, TİKA’nın ana sponsorluğunda IFMSA'nın tam üyesi olan Karadağ Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği (MoMSIC) ev sahipliğinde Karadağ’ın Budva şehrinde düzenlendi.

TİKA tanıtım filminin de izletildiği programın açılış törenine, Türkiye Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Karadağ Sağlık Bakanı Kenan Hrapoviç, Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Bente Mikellsen, Yabancı Misyon Temsilcileri, Karadağ Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Goran Nikoliç, TİKA yetkilileri ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 120 ülkeden 1200 tıp öğrencisi katıldı.



Açılış töreninde konuşan Türkiye Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Türkiye’nin yardım eli olan TİKA’nın dünyanın birçok ülkesinde ihtiyaç duyulan her alanda önemli işbirliği projeleri gerçekleştirdiğini belirtti. Büyükelçi Galip, konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

TİKA Karadağ Program Koordinatörü Ahmet Altun ise, TİKA olarak Karadağ genelinde projeler gerçekleştirildiğini belirtti. Uluslararası Tıp Öğrencileri Konferansının Karadağ’da düzenlenmesi ülkenin tanınırlığı açısından çok önemli bir yer teşkil ettiğini sözlerine ekleyen Altun, 2017 yılında Karadağ’a yönelik projelerin devam edeceğini ifade etti.