Böbrek Hastalığı alanında faaliyet gösteren Nefron Derneği, dün Üsküp Tefeyyüz İlköğretim okulunda Türk öğrencilere sunum yaptı.
Nefron Derneği temsilcileri tarafından yapılan sunumda 3. sınıf öğrencilerine böbrek hastalıklarından korunma konusunda bilgi verildi.
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