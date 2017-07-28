Sağlık Bakanı Arben Taravari, Gostivar’ın Simnica köyünden Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırılan baba ile oğlun ölümüne “Hantan” kanamalı ateşinin neden olduğunu açıkladı.
Klinik testlerin bu sonuçları verdiğini kaydeden Taravari, söz konusu şahısların farelerin virüsü bulaştırdığı gıdaları tüketmesinden dolayı hastalığa yakalandıklarını söyledi.
Virüsün sadece hayvanlardan insana bulaştığını açıklayan Taravari, “İnsandan insana bulaşmayan “Hantan” virüsü olduğu saptandı. Hayatını kaybedenlerle birlikte aynı yerde dolaşan farelerin, virüsü gıdalara bulaştırdığını tahmin ediyoruz” dedi.
Bir şahsın daha bu hastalıktan öldüğü iddialarını yalanlayan Taravari, durumun kontrol altına alındığını ve hastalığın kapıldığı ağılın dezenfekte edildiğini sözlerine ekledi.
Şu ana kadar benzer semptomlarda toplamda 7 kişi Üsküp’teki Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırıldı. Hepsi Gostivar bölgesinden olan hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
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