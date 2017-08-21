Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, geçtiğimiz günlerde Makedonya’da üst düzey görüşmelerine devam etti.
Büyükelçi Kara, Sağlık Bakanı Arben Taravari tarafından makamında kabul edildi.
Görüşmede, iki ülke arasında sağlık alanında işbirliğinin geliştirilmesi gündeme geldi.
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