Yeni hükümetin çeşitli devlet kurumlarına müdür atamaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Resne’deki Sağlıkevi müdürlüğüne Dr. Erkan Mercan atandı.

Eşi de doktor olan Dr. Mercan’ın üç çocuğundan ikisi üniversitede tıp okuyor.

Erkan Mercan Kimdir?

14 Nisan 1962 yılında Resne’de doğdu. İlkokulunu Resne “Mite Bogoevski” ilkokulunda, liseyi de “Tsar Samoil”de tamamladı.

Üsküp’teki Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986’da mezun oldu.

1994-1996 yılları arasında Resne’ye bağlı Krani köyünde çalıştı. Buradan Resne merkezdeki Sağlıkevi ve Acil Servisine atanan Mercan, 21 yıldır burada çalıştı.